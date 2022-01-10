Джулия Гарнер сыграет главную роль в тяжелом триллере «Apartment 7A»

Актрису Джулию Гарнер, получившую награду «Эмми» за роль в сериале «Озарк» пригласили на главную роль в новый крупный проект «Apartment 7A».

Контракт на участие в триллере студии Paramount Players уже подписан. Режиссером назначена Натали Джеймс («Реликвия»). Детали сюжета держатся в секрете, но его описывают как психологический триллер.

Напомним, что Джулия Гарнер заявила о себе в сериале «Озарк», сыграв там Рут Лэнгмор — помощницу финансиста, который отмывает деньги для крупного наркокартеля. За исполнение роли Рут, Гарнер была удостоена двух премий «Эмми».

Четвертый и последний сезон «Озарка» выйдет 21 января. Он разделен на две части, как и все предыдущие сезоны.