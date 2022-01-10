Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії

Про це повідомляє чеське видання Respekt.

Міністр закордонних справ Ян Липавський зауважив, що Чехія, як країна-член НАТО, координує свої кроки разом з іншими союзниками.

Стратегія, за його словами, полягає у посиленні стримування та оборони на східному крилі Альянсу, а також формуванні «чіткого повідомлення про масові наслідки для Росії», якщо військова агресія відбудеться, «незалежно від причин».

Міністр закордонних справ додав, що Чехія також зосереджена на посиленні власної стійкості проти агресії Москви та посиленні допомоги Україні, до якої входитимуть і «ширші реформи, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі».

Липавський повідомив, що на початку лютого в Україні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Чехії, Австрії, Словаччини та України у Славківському форматі. Її метою буде підтримка країни в її складній ситуації.

https://espreso.tv/chekhiya-planue-posiliti-viyskovu-spivpratsyu-z-ukrainoyu-cherez-dii-rosii