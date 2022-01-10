Boeing показал революционный гиперзвуковой беспилотник

Американский авиастроительный концерн Boeing показал новую концепцию перспективного многоразового гиперзвукового беспилотника Valkyrie. Как пишет Air Force Magazine, она отличается тупым носом, более плоским фюзеляжем и закругленными воздухозаборниками по бокам.

Большинство гиперзвуковых летательных аппаратов сегодня — ракеты и планеры, не предназначенные для многоразового использования. Но исключения есть. Например, проекты Lockheed Martin, Hermeus и Boeing по созданию гиперзвуковых беспилотников.

Boeing впервые представил проект гиперзвукового беспилотника Valkyrie в 2018 году. Это была «бесхвостка» с двумя немного наклоненными в стороны килями и крылом большой стреловидности. Два реактивных двигателя располагались в мотогондолах под фюзеляжем аппарата.

Что это должны были быть за двигатели, не уточнялось. Но руководитель исследовательских работ в области гиперзвукового полета Boeing Кевин Боукатт говорил, что они будут использоваться и для взлета, и для разгона аппарата до гиперзвуковой скорости. Существующие турбореактивные силовые установки и гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели не могут работать во всем диапазоне скоростей от нуля до пяти звуковых скоростей.

Своими обводами беспилотник немного напоминал SR-71 Blackbird. По размерам его полноразмерный прототип тоже должен был быть сопоставимым с этим разведывательным самолетом (32,7 метра в длину, 5,6 метра в высоту и 16,9 метра — размах крыла).

Новую концепцию Valkyrie концерн показал на встрече AIAA в Сан-Диего на прошлой неделе. Беспилотник получил более тупой нос и более плоский фюзеляж. У него по-прежнему два двигателя, но расположены они не рядом в центре фюзеляжа, а по бокам. Последнее позволит увеличить внутренний объем аппарата.

По словам исполнительного директора института новых технологий национальной оборонной промышленной ассоциации Марка Льюиса, силовая установка беспилотника будет комбинированного цикла. Он будет взлетать с помощью газотурбинного двигателя и, набрав достаточную сверхзвуковую скорость, запускать прямоточный воздушно-реактивный двигатель, чтобы разогнаться до гиперзвука.