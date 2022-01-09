Звезда «Книги Бобы Фетта» пообещал грандиозный сюрприз

В конце второго сезона «Мандалорца» появился сам Люк Скайуокер, и теперь создателям «Книги Бобы Фетта» предстоит поражать зрителей как минимум не слабее. Первые серии сериала по «Звездным войнам» оптимизма не внушают, но похоже, что ставка сделана на концовку.

«Седьмая серия полна сюрпризов. Ох, только дождитесь ее — у нас есть кое-что грандиозное. Появится много разных персонажей — зрителей ждут замечательные сюрпризы», — дразнит Темуэра Моррисон в интервью THR.

61-летнему артисту попросту не с руки обманывать ожидания публики, но, судя по комментариям, особого энтузиазма фанаты великой франшизы не испытывают: