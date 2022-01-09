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Во время протестов в Казахстане задержали более пяти тысяч человек

Правоохранительные органы Казахстана во время протестов в республике задержали 5135 человек, сообщает издание KazTAG со ссылкой на МВД страны.

134 человека, подозреваемых в особо тяжких преступлениях, направили в изоляторы временного содержания. Еще 516 человек находятся под административным арестом. «В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия», — сказали в ведомстве.

Одновременно с этим в МВД сообщили о задержании около 300 человек, которые на машинах и пешком пытались покинуть Казахстан. Их задержали на границе с оружием и деньгами.

9 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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