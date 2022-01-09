В честь Ди Каприо назвали вид деревьев

Ученые из Королевского ботанического сада Кью в Великобритании отметили экологический активизм американского актера Леонардо Ди Каприо, назвав в его честь новый вид деревьев. Об этом пишет «Би-би-си».

Обнаруженный недавно в Камеруне представитель тропической флоры Uvariopsis dicaprio — это вечнозеленое дерево с блестящими желтыми цветами, которые растут прямо на стволе. Впервые название появилось в статье, опубликованной в научном журнале PeerJ учеными сада Кью.

Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Его назвали в честь Ди Каприо, чтобы отдать дать уважения актеру, который помог остановить вырубку леса Эбо, крупнейшего в Центральной Африке. Этот лес представляет из себя среду обитания многих редких растений и животных.