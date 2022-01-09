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Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших коронавирусом людей, представляют опасность для здоровья. Результатами своей работы ученые поделились в статье в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

Опасность антител

Ученые из США предупредили, что спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно. По словам специалистов, у 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до создания вакцин, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

9 января, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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