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Третьему «Ведьмаку» — быть

Третьему «Ведьмаку» — быть. Когда ждать новый сезон

Второй сезон «Ведьмака» вышел менее всего месяц назад, и получил как положительную, так и отрицательную критику. Однако уже сейчас известно, что продолжение шоу будет, и создатели во всю готовятся к его съемкам.

Изначально ожидалось, что третьего «Ведьмака» начнут снимать в феврале 2022 года, однако теперь Redanian Intelligence сообщает, что съемки шоу сдвинулись на март.

Сценарий продолжения «Ведьмака» готовится с лета 2021 года, и в декабре был практически полностью готов. Когда точно завершатся съемки сериала, пока не ясно. Однако если ранее создатели рассчитывали начать в феврале и закончить в июле, то теперь, после информации о переносе съемок на март, можно полагать, что завершатся они в августе.

О сроках выхода третьего «Ведьмака» официальной информации нет, но при условиях, что на постпродакшн отснятого материала уйдет 6-7 месяцев, релиз шоу состоится весной 2023 года.

9 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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