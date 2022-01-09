Поклонники уверены, что The Weeknd подтвердил роман с Анджелиной Джоли в своей новой песне » США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі на вимогу РФ, — Пентагон Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не мають наміру скорочувати чисельність військ у Європі на вимогу Росії Про це Кірбі написав у twitter. Таким чином, він відреагував на оприлюднену NBC інформацію, що Білий дім готовий обговорити з Росією можливість скорочення військової присутності на сході Європи. «Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів з Росією. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі», — написав Кірбі. Нагадаємо, 8 січня газета The Washington Post повідомила, що одним з ключових пунктів на переговорах РФ з НАТО буде питання розміщення ракет і масштабів військових навчань в Європі.