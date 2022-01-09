США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі на вимогу РФ, — Пентагон

Про це Кірбі написав у twitter.
Таким чином, він відреагував на оприлюднену NBC інформацію, що Білий дім готовий обговорити з Росією можливість скорочення військової присутності на сході Європи.
«Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів з Росією. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі», — написав Кірбі.
- Нагадаємо, 8 січня газета The Washington Post повідомила, що одним з ключових пунктів на переговорах РФ з НАТО буде питання розміщення ракет і масштабів військових навчань в Європі.
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