Скала обрушилась на лодки с туристами на озере в Бразилии — есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения части скалы рядом с прогулочными лодками под водопадом на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии.Еще трое человек пропали без вести, 32 получили ранения. У девятерых ранения серьезные, они находятся в больнице.
Туристы осматривали водопад на озере. Каменная глыба внезапно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну над озером.
Этот момент попал на видео, которое широко разошлось в СМИ и соцсетях.
Одна из моторных лодок, по всей видимости, затонула, другим удалось спастись.
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