Поклонники уверены, что The Weeknd подтвердил роман с Анджелиной Джоли в своей новой песне Во время протестов в Казахстане задержали более пяти тысяч человек » Скала обрушилась на лодки с туристами на озере в Бразилии — есть погибшие По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения части скалы рядом с прогулочными лодками под водопадом на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии.Еще трое человек пропали без вести, 32 получили ранения. У девятерых ранения серьезные, они находятся в больнице. Туристы осматривали водопад на озере. Каменная глыба внезапно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну над озером. Этот момент попал на видео, которое широко разошлось в СМИ и соцсетях. Одна из моторных лодок, по всей видимости, затонула, другим удалось спастись.