У Білиому домі підтвердили підготовку санкцій проти фінансової системи Росії Богатейшие бизнесмены Казахстана потеряли три миллиарда долларов из-за протестов » Санкции, как против Ирана и КНДР, и поддержка «украинских партизан» оединенные Штаты разрабатывают новые ограничительные меры, которые могут быть введены в отношении России в случае ее вторжения на украинскую территорию. По данным источников Associated Press, Россия может быть вынесена в список стран, в отношении которых действуют наиболее жесткие санкции. Речь идет о Кубе, Иране, КНДР и Сирии. В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например, в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений. Агентство Reuters, в свою очередь, отмечает, что в случае таких санкций под запрет попадет не только электроника и ПО, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной мере использовались американские технологии. Газета The New York Times пишет, что помимо санкций США, в случае, если Россию начнет военную операцию на территории Украины, Белый дом рассматривает возможность вооружения «украинских партизан», которые будут «бороться с оккупацией». При этом все три издания пишут, что США и их союзники в Европе рассчитывают, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военную операцию.