» Поклонники уверены, что The Weeknd подтвердил роман с Анджелиной Джоли в своей новой песне На днях 31-летний певец The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) выпустил новый альбом Dawn FM. После его прослушивания многие теперь уверены — исполнитель подтвердил свой роман с 46-летней Анджелиной Джоли, слухи о котором ходят уже несколько месяцев. Поверить в это меломанов заставила песня Here We Go… Again. В ней, как считают в сети, музыкант не только намекнул на сексуальную связь с Джоли, но и вставил пару шпилек в адрес своих бывших возлюбленных — певицы Селены Гомес и модели Беллы Хадид. Моя новая девушка — кинозвезда. Я любил ее как надо, заставлял ее кричать, как Нив Кэмпбелл (My new girl, she's a movie star. I loved her right. Make her scream like Neve Campbell), — поет Абель. «Когда The Weeknd спел, что она кинозвезда: «Анджелина, это ты!». При этом в песне The Weeknd отмечает, что связывает его с этой кинозвездой не только постель, но и душевная близость. Со мной она смеется. Клянусь, это излечивает мои депрессивные мысли. Потому что, малышка, она кинозвезда. Я обещал себе, что никогда не влюблюсь, но вот мы снова здесь (But I make her laugh. Swear it cures my depressing thoughts 'сause, baby girl, she a movie star. I told myself that I'd never fall, but here we go again), — так продолжается текст песни. Многие уверены, что намеки на роман с Джоли содержатся и в других песнях с альбома, например, в треках Starry Eyes и I Heard You're Married. В тексте первого трека Абель, обращаясь к лирической героине песни, поет о том, что она давно не была с мужчиной (а официальных романов после развода с Брэдом Питтом у Джоли не было), а в тексте второй песни внимательные слушатели уже увидели отсылку как раз к тяжелому бракоразводному процессу Анджелины и Брэда. Вопрос об опеке над их общими детьми до конца не решен до сих пор. Мне больно думать, что мне приходится делить тебя (It hurts to think I'm sharin' you), — поет в этой песней The Weeknd. Фанаты уверены, что в трек Here We Go… Again Абель добавил и пару строчек про своих бывших девушек. Так, в песне упоминается отдых на яхте с некой девушкой, которая таким образом хотела вызвать ревность у своего бывшего (в этом многие видят намек на Селену Гомес и Джастина Бибера), а после секса с Абелем влюбилась в него. The Weeknd и Селена Гомес Параллели с реальностью можно провести и при прослушивании другого куплета, где упоминается, как некая девушка пыталась променять Абеля на кого-то более знаменитого, а в итоге встречается с обычным парнем. Здесь, по мнению слушателей, The Weeknd поет о Белле Хадид, которая сейчас встречается с арт-директором Марком Калманом. Что касается романа Абеля и Анджелины Джоли, то разговоры о нем начались еще летом прошлого года. Актрису и музыканта несколько раз видели вместе на ужинах. Сами они от прямых комментариев для прессы неизменно пытались уходить. Некоторые считают, что это были не романтические свидания, а деловые переговоры — якобы Тесфайе хочет развивать актерскую карьеру и надеется на помощь Джоли. Впрочем, в прессе появлялась и другая информация от инсайдеров. И Энджи, и Абель говорят людям, что они просто друзья, но те, кто их знает, уверены, что происходит что-то романтическое, — эксклюзивно рассказал инсайдер изданию Us Weekly в сентябре 2021 года, отметив, что музыкант «загорается», когда находится рядом с актрисой, и «благоговеет» перед ней.