Первый эпизод сериала по Fallout официально получил режиссера

Женева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер стали со-шоураннерами и исполнительными продюсерами адаптации видеоигры Fallout. В качестве режиссера для первого эпизода шоу выступит Джонатан Нолан, сообщает Variety.

Робертсон-Дворет наибольшую известность получила по работе над сценариями к «Расхитительнице гробниц» и «Капитану Марвел». Вагнер ранее снималась в сериалах «Силиконовая долина», «Офис» и «Корзинки».

Сериал по Fallout — проект, над которым силы объединили компании Amazon Studios, Kilter Films, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Нолан и Лиза Джой выступят исполнительными продюсерами вместе с Афиной Уикхэм от Kilter Films. В качестве исполнительного продюсера от Bethesda Game Studios выступит Тодд Говард, а от Bethesda Softworks — Джеймс Альтман.

Игра Fallout — один из самых популярных постапокалиптических проектов в игровом мире. Над его экранизацией думали еще в конце 90-х годов, однако тогда от идеи съемки фильма отказались. Только в 2020 году стало известно, что экранизация у игры все-таки будет, а займется ею Amazon Studios.