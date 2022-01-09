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Бритни Спирс экстремально оголилась на камеру

Освобождение Бритни Спирс от опеки отца стало одним из самых громких событий шоу-бизнеса в 2021 году. До этого радостного момента певица боролась за свободу и нередко привлекала к себе внимание общественности посредством публикации откровенных снимков в своем блоге, и каждый такой пост звезды активно осуждался всеми СМИ.

После освобождения от отцовской опеки, Бритни Спирс остепенилась в плане интимных фото, вместо которых делилась с поклонниками радостными моментами свободной жизни. Однако, судя по новой публикации певицы, тяга к демонстрации своей наготы у нее не пропала, а даже усилилась.

Спирс опубликовала в своем Instagram два новых фото, на которых запечатлена полностью обнаженной. При чем, на втором фото певица не постеснялась широко расставить ноги.

Фотографии из Instagram Бритни Спирс

Комментарии к откровенной публикации Бритни отключила. Под фото звезда оставила подпись:

«Энергия свободной женщины никогда не чувствовалась лучше».

9 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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