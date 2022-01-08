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Звезда «Интерстеллара» хочет ворваться в Marvel

«Сыграть плохиша и исчезнуть»: звезда «Интерстеллара» хочет ворваться в Marvel

Актриса к своим 44-м годам всего однажды снялась в блокбастере Marvel, но «Темный Феникс», мягко говоря, оказался не лучшим фильмом для супергеройского портфолио. И вот теперь Честейн, похоже, вновь готова напялить на себя трико в обтяжку.

Звезду «Интерстеллара» манит киновселенная Marvel, которая сложилась окончательно после нового «Человека-паука», призналась Честейн в интервью ComicBook. Только вот вкусы Джессики «ну очень специфичны»:

«Мне интереснее сыграть злодея, а не героя. Думаю, злодеи получают больше удовольствия! Мне бы хотелось, чтобы это был злодей, который уже появился в комиксах, а не был полностью новым. Это должен быть герой, с которым не нужно подписывать долгий контракт. Было бы здорово сыграть плохиша, а затем исчезнуть».

8 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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