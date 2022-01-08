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Врачи назвали головную боль и насморк одними из симптомов «омикрон»-штамма

Одними из признаков «омикрон»-штамма, которые схожи с типичными проявлениями простуды, являются головная боль, насморк и боль в горле. Об этом, как сообщает Daily Express, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс.

«Тот факт, что при 75 процентов новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. <…> Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее», — отметила она.

Первый случай заражения новым штаммом был зарегистрирован в Ботсване, вслед за этим еще несколько были выявлены в ЮАР.

8 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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