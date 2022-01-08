Верховный суд США обсуждает план Белого дома по обязательной вакцинации работников

Консервативно настроенное большинство Верховного суда США скептически относится к намерению Белого дома обязать средние ии крупные американские компании вакцинировать или регулярно тестировать своих сотрудников на наличие коронавируса. Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», по итогам слушаний в пятницу, 7 января, верховные судьи больше склоняются к плану обязательного вакцинирования только медицинских работников.

Актуальность слушаниям в Верховном суде придают последние сообщения о резком скачке числа заражений COVID-19 в связи с распространением штамма «омикрон». По этой же причине семеро судей, явившихся на сегодняшние слушания, присутствовали в масках, а двое остальных предпочли принимать участие в заседании удаленно. Одна из них – судья Сония Сотомайор: являясь диабетиком, она входит в группу повышенного риска и поэтому участвовала в работе по видеосвязи из своего кабинета в здании Верховного суда.

Также удаленно участвовали в заседании истцы – двое юристов, представляющих власти штатов Огайо и Луизиана, оспаривающих план администрации Байдена о введении обязательного мандата на вакцинацию на рабочем месте.

Белый дом настаивает, что эта мера подпадает под действие «Закона об охране труда и здоровья», принятого в 1970 году.

Однако, по итогам дня слушаний шестеро из девяти верховных судей склоняются к выводу, что администрация Байдена превышает свои полномочия, пытаясь ввести обязательную вакцинацию для компаний, чей штат работников превышает сто человек.

«Ничего подобного федеральное правительство никогда раньше не делало», – заявил сегодня верховный судья Джон Робертс. В то же время, судья Елена Каган, обычно занимающая более либеральную позицию, отметила приведенные адвокатами Белого дома доводы относительно того, что никакая другая политика не предотвратит случаи заражения и заболевания коронавирусом так эффективно, как вакцинация.

Если Верховный суд не заблокирует директиву администрации Белого дома, то уже в понедельник, 10 января, сотрудники крупных и средних компаний будут обязаны работать в защитных масках, а с февраля компаниям придется регулярно проводить тестирование персонала или платить штраф за нарушение введенных норм.