Умер звезда фильма Кин-дза-дза, перепив алкоголя

В Москве скончался актер из фильма Кин-дза-дза! Михаил Бычков. Артиста не стало в новогоднюю ночь.

Бычков ушел из жизни на 72-м году.

СМИ пишет, что актер вместе с супругой пришел к сыну, живущему в соседнем подъезде, праздновать Новый год. После торжества Бычков уснул, а утром 1 января его обнаружили мертвым.

По предварительным данным, «смерть наступила от естественных причин».

Кроме Кин-дза-дза!, актер прославился съемками в фильме Покровские ворота, 12 стульев и Борис Годунов. Также он играл в Театре на Малой Бронной.

У актера остались жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.