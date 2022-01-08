Ученые раскрыли опасность бессимптомного COVID-19

Бессимптомное течение коронавируса не проходит бесследно для организма, болезнь поражает внутренние органы. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, передает издание European Heart Journal.

Немецкие исследователи выяснили, что легкая форма COVID-19 может привести к опасным последствиям: проблемам с сердцем, сокращению объема легких, росту сопротивления дыхательных путей, снижению функций почек, повышению риска тромбоза вен нижних конечностей.

Специалисты отмечают важность полученных данных об особенностях течения бессимптомного коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19, который протекает в большинстве случаев скрыто или в легкой форме.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке в начале ноября. Штамм назвали греческой буквой омикрон и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения. Он распространился в Африке, Европе и Азии, среди заразившихся оказались вакцинированные.