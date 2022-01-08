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У Николаса Кейджа будет японский ребенок

Николасу Кейджу родит ребенка молодая жена-японка

Актер Николас Кейдж снова станет отцом. Третьего наследника кинозвезде готовится родить японская актриса Рико Шибата. При этом Кейдж уже является отцом 30-летнего Уэстона и 16-летнего Кал-Эла.

Нынешний брак для голливудской звезды уже пятый. Как сообщает портал The Sun, пока пара воздерживается от комментариев, но представитель семейства заявил, что они крайне взволнованы.

После череды неудачных фильмов Кейдж снова нащупывает свой стиль и готовится к съемкам в роли самого себя в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

 

8 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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