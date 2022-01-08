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Телефонный разговор Государственного секретаря Блинкена с Министром иностранных дел Украины — полная поддержка украинцев

Государственный департамент США
Офис официального представителя
Сообщение о телефонном разговоре
7 января 2022 года

Следующий ниже текст приводится со ссылкой на Официального представителя Неда Прайса:

Сегодня Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, сталкивающейся с продолжающейся агрессией со стороны России. Он обсудил с Министром возможные ответные меры США и союзников на наращивание Россией военной мощи вдоль границ Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией. Госсекретарь подчеркнул, что “не будет вестись разговоров об Украине без участия Украины”.

8 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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