Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман На заході Казахстану поновилися протести: люди висунули вимоги » Телефонный разговор Государственного секретаря Блинкена с Министром иностранных дел Украины — полная поддержка украинцев Государственный департамент США

Офис официального представителя

Сообщение о телефонном разговоре

7 января 2022 года Следующий ниже текст приводится со ссылкой на Официального представителя Неда Прайса: Сегодня Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, сталкивающейся с продолжающейся агрессией со стороны России. Он обсудил с Министром возможные ответные меры США и союзников на наращивание Россией военной мощи вдоль границ Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией. Госсекретарь подчеркнул, что “не будет вестись разговоров об Украине без участия Украины”.

