Сын Пабло Эскобара разгромил «Нарко» от Netflix

Про семью Пабло Эскобара в «Нарко» закончили рассказывать уже на втором сезоне, но родственникам криминального авторитета сериал «икается» даже по сей день. Так, сын Эскобара заявил, что Netflix отказались от его услуг, «забив» на реалистичность.

«Я нашел кучу ошибок и в первом, и во втором сезоне. Всего их было 28. Даже читатели стали мне помогать находить ошибки. Мою статью прочитали более 3 миллионов человек. Даже в Индии писали об этом. Я подумал: что происходит, это же так далеко!» — недоумевает Маррокин.

Себастьян не отрицает, что за его отцом числится немало грехов, только вот Netflix почему-то решили не говорить о них, а придумывать новые.

«Прочитайте материалы, изучите историю, донесите правильную мысль. Взрывы, убийства, похищения людей, коррупция? Таких случаев были тысячи. Даже выдумывать ничего не надо!» — твердит сын Пабло в подкасте «Ходят слухи».

Источник фото: Legio