Столтенберг: Россия продолжает наращивать силы возле границ Украины

Россия продолжает постепенно наращивать группировку вооруженных сил близ границ Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на пресс-конференции по итогам внеочередной встрече в Брюсселе глав МИД стран-участниц альянса, он заявил, что «агрессивные действия России серьезно подрывают систему безопасности в Европе», и назвал риск военного конфликта реальным. По словам Столтенберга, Россия также «усиливает военное наращивание угрожающей риторикой».

В то же время он отметил, что в этой ситуации «диалог с Россией особенно важен», и напомнил, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России».

Глава альянса подчеркнул, что союзники «полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины» и готовы предоставлять «политическую и практическую поддержку». При этом он подчеркнул, что «нужно понимать, что речь идет о ценном партнере, а не о союзнике».