Режиссер «Не смотрите наверх» рассказал об импровизации ДиКаприо

Новый блокбастер от мастера остросоциальной сатиры Адама Маккея собрал внушительную плеяду звезд первой величины. Засветились такие знаменитые актрисы как Кейт Бланшетт и Мэрил Стрип, молодой Тимоти Шаламэ также не остался без внимания.

Леонардо Ди Каприо же по-прежнему остается главным талантом на площадке, и фильм «Не смотрите наверх» не стал исключением. В недавнем интервью постановщик Маккей рассказал о том, как Леонардо сымпровизировал нервный срыв на детском шоу, где в очередной раз показал великолепную актерскую работу.

Фильм тем временем уже есть на Netflix и продолжает собирать положительные отзывы от кинокритиков и зрителей.

Источник фото: Legion-Media