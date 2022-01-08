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Режиссер «Не смотрите наверх» рассказал об импровизации ДиКаприо

Не по сценарию: режиссер «Не смотрите наверх» рассказал об импровизации ДиКаприо

Новый блокбастер от мастера остросоциальной сатиры Адама Маккея собрал внушительную плеяду звезд первой величины. Засветились такие знаменитые актрисы как Кейт Бланшетт и Мэрил Стрип, молодой Тимоти Шаламэ также не остался без внимания.

Леонардо Ди Каприо же по-прежнему остается главным талантом на площадке, и фильм «Не смотрите наверх» не стал исключением. В недавнем интервью постановщик Маккей рассказал о том, как Леонардо сымпровизировал нервный срыв на детском шоу, где в очередной раз показал великолепную актерскую работу.

Фильм тем временем уже есть на Netflix и продолжает собирать положительные отзывы от кинокритиков и зрителей.

Источник фото: Legion-Media

8 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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