NYT — Украина окружена со всех сторон войсками России

The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Как сообщает РБК, войска окружают Украину с трех сторон.

В публикации разъясняется, что карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. На ней представлены род войск, их численность, виды техники.

По данным западных и украинских чиновников, у границы с Украиной сейчас находятся 100 тыс. военных. Как уточняется в СМИ, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал военную операцию с участием 175 тыс. военных.