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NYT — Украина окружена со всех сторон войсками России

The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Как сообщает РБК, войска окружают Украину с трех сторон.

В публикации разъясняется, что карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. На ней представлены род войск, их численность, виды техники.

По данным западных и украинских чиновников, у границы с Украиной сейчас находятся 100 тыс. военных. Как уточняется в СМИ, по оценкам спецслужб США, Кремль  разработал военную операцию с участием 175 тыс. военных.

8 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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