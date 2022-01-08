На заході Казахстану поновилися протести: люди висунули вимоги

Про це повідомляє Orda.kz .

Повідомляється, що на протести в Жанаозені прийшли кілька тисяч людей. При цьому демонстранти розділилися. Одні стверджують, що для безпеки Казахстану всім потрібно розійтися по домівках, інші вважають за краще залишитися на площі.

Також повідомляється, що протестувальники в Жанаозені висунули 4 вимоги:

● зміна політичного режиму

● проведення народних виборів акима кожної області та міста

● повернення Конституції 1993 року

● не переслідувати громадських активістів

На даний момент в місті формується рада аксакалів — старійшин.