На протестах в Казахстане убили 22-летнего гражданина Израиля

В Казахстане во время массовых беспорядков погиб 22-летний гражданин Израиля, который приехал к родителям на новогодние праздники. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.

По данным израильских дипломатов, убийство произошло накануне, 7 января, во время акций протеста в Алма-Ате. Погибшего звали Леван Когеашвили.

Сейчас МИД пытается решить вопрос о возвращении тела убитого на родину для погребения, поддерживает связь с его родителями для выяснения всех обстоятельств случившегося.