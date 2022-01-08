Квентин Тарантино написал книгу о персонаже по фильму «Однажды… в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Убить Билла»), написал вторую книгу по мотивам своего фильма «Однажды… в Голливуде».

Как сообщает NME, книга рассказывает историю персонажа по имени Рик Далтон, которого в ленте сыграл Леонардо Ди Каприо. Произведение описывает придуманную кинокарьеру Далтона, кризис которой зрители могли наблюдать в фильме.

Новая книга Тарантино называется «Человек, который был бы МакКуином: фильмы Рика Далтона» и описывает биографию киногероя вплоть до его выхода на пенсию в 1988 году.

Пока неизвестно, опубликует ли Тарантино свое сочинение или нет. Режиссер надеется, что книгу смогут почитать поклонники «Однажды… в Голливуде».

Напомним, что в 2021 году Тарантино опубликовал свой литературный дебют — книгу «Однажды в Голливуде», состоящую из альтернативных версий сцен одноименного фильма, флешбэков, лекций об искусстве кино и других текстов.

В ближайшее время Тарантино также планирует выпустить книгу «Спекуляция кино». В ней режиссер соберет рецензии, эссе и другие материалы, посвященные истории кинематографа 1970-х годов.