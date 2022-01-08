Комедия с Олей Поляковой и DZIDZIO уже собрала 10 миллионов гривен в прокате

Семейная новогодне-рождественская комедия «Звезды по обмену» вышла в широкий прокат 1 января 2022 года. Уже в первый уик-энд фильм посмотрело в кинотеатрах более 85 000 зрителей.

Гиганты украинской киноиндустрии FILM.UA Group и Secret Service Entertainment объединились ради создания комедии «Зірки за обміном» — семейной новогодне-рождественской комедии, где главные роли исполнили певица Оля Полякова и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома.

Для поп-дивы Оли Поляковой «Зірки за обміном» стали уже не первым опытом съемок в полнометражных фильмах, однако на этот раз певица попробовала для себя новую роль и стала сопродюсером этой картины.

Уже с 1 января 2022 года прокат фильма стартовал в кинотеатрах по всей Украине с рядом допремьерных показов 30-31 декабря 2021 года. Зрители массово пошли в кино в период новогодних праздников на эту добрую новогоднюю комедию, в которой раскріваются важные семейные ценности.

Большое количество положительных отзывов свидетельствует о том, что создатели выполнили свою основную миссию – удовлетворили потребность украинского зрителя в интересном контенте на период праздников. Не меньше свидетельствуют об успехе фильма в кинопрокате и количество проданных билетов в количестве 85 434, а кассовые сборы фильма составляют 10 168 854 гривны.

Прокат фильма продолжается — успейте купить билеты и весело провести время в кино со всей семьей!

Фильм снят в сотрудничестве KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) и Secret Service Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по кино.