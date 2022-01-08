Киберспорт — ставки на Dota2



Всем известно, что Dota2 , это игра, которая завоевала огромную популярность. Совсем недавно команда из Украины завоевала призовое место на международных соревнованиях в рамках финального матча и заработала огромную сумму денег на этом событии. Заработать вы тоже можете на игре в Dota2 и причем деньги не меньшие чем в финале международных соревнований. Сделать это очень просто, всего лишь приняв участие в ставках на матчи на DPC CN 2021/22 Tour 1: Division I от Пари Матч. И от вас не потребуется огромных навыков или длительного опыта ставок. С Dota2 и другими ставками на киберспорт это сделать проще. Команды, которые сами уже проверены временем и рейтингуются по результата предыдущих игр сами подсказывают вам, где выгоднее вложить деньги и сорвать большой куш своим рейтингом побед и поражения в матчах. Но несколько секретов мы вам расскажем ниже о том, как правильно сделать ставки.

1. Первый шаг — регистрация и изучение рейтингов, и матчей

Для того, чтобы начать игру, просто перейдите на официальное зеркало сайта Пари Матч и зарегистрируйтесь. Сразу же у вас появятся полезные бонусы и подарки, но не спешите их тут же тратить. Лучше потратьте сове время на изучение матчей и рейтингов команд в разделе «Киберспорт». На что необходимо ориентироваться? В первую очередь на команды с историей и реальными рейтингами. Не выбирайте абсолютных победителей, ставьте на игроков, которые были всегда рядом с пьедесталом. Еще важно отсеять команды, у которых рейтинг «прыгает стремительно». Дальше ваша задача — выбрать команды, которые участвуют в большой серии матчей и уже анонсированы на ближайшее время. Если они участвовали во всех последних сериях и имеют плавно растущий рейтинг или плавно падающих — это ваша команда.

Мы рекомендуем тех, у кого рейтинг плавно снижался до последнего времени и которые только недавно пошли в рост — эти команды будут более успешными.

Важно также делать несколько ставок подряд — не меньше 3-4. Это повышает ваши шансы на выигрыш значительно с учетом правильного отбора команд. Такая стратегия за достаточно короткое время выведет вас на большие деньги. А уже через месяц вы будете ориентироваться в ставках на Пари Матч как рыба в воде. И вам легко будет снимать большой куш не только на Доте, но и на других видах киберспорта, не менее доходных.

2. Снять деньги и повысить лояльность — как сталь лучше

Вы модете в любой момент вывести свой выигрыш на ставках. Для этого достаточно, чтобы ан счету накопился необходимый минимум. Ваши деньги выводятся в удобной форме по первому требованию. Но мы рекомендуем, что для того, чтобы повысить лояльность, всегда оставляйте на 2-3 ставки сумму, чтобы вернуться через пару дней и продолжить игру. Это значительно повысит ваши лояльность у букмекера и вы сможете выигрывать больше и быстрее в следующие разы.

Также система Пари Мачт имеет наилучшую защиту в сети от любого взлома и хакинга, и вас никто не побеспокоит 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Вы сможете совершенно погрузиться в ваше любимое увлечение.