Глава МИД Франции: Россия пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине

Российские власти пытаются «обойти» Евросоюз и отстранить его от решения вопросов по Украине, проводя прямые переговоры с США, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как передает Reuters, Ле Дриан предположил, что президент РФ Владимир Путин «хочет ослабить укрепляющуюся сплоченность ЕС», и подчеркнул, что «невозможно представить безопасность ЕС без европейцев».

Дипломат также добавил, что в настоящее время Париж «не видит отведения российских войск от украинской границы», и напомнил, что «любое дальнейшее военное вторжение на Украину со стороны России приведет к серьезным стратегическим последствиям». В частности, он назвал одним из вариантов санкций пересмотр договоренностей по «Северному потоку-2».

Напомним, ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной.