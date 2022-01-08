ФРС запустила обратный отсчет: До повышения процентной ставки в США осталось два месяца

Оркестр мировых центробанков, опустивших до нуля процентные ставки и закачавших в рынки 10 триллионов долларов с начала пандемии, уже в ближайшие месяцы может потерять «солирующую скрипку».Федеральная резервная система США готовится ускорить ужесточение политики в ответ на стремительный разгон инфляции, бьющей рекорды с начала 1980х.

Рынок фьючерсов на ставку ФРС оценивают в 89% шансы на то, что ее первое повышение состоится уже в марте 2022 года, следует из данных Чикагской товарной биржи. С начала недели заложенная в котировки вероятность подскочила на 23 процентных пункта.

Давление на ФРС с тем, чтобы та действовала быстрее, нарастает, констатирует Джеймс Найтли, главный экономист по развитым рынкам ING.

Опубликованные в пятницу, 7 января, данные по рынку труда США показали, что уровень безработицы в крупнейшей экономике мира снизился до 3,9% и вплотную приблизился к значениям до пандемии (3,5% на ферваль-2020).

И хотя число новых рабочих мест в декабре оказалось ниже прогнозов (199 тысяч), а общее число занятых на 3,6 миллиона меньше докризисных отметок, для ФРС куда важнее то, что компании резко ускоряют повышение зарплат (+0,6% к ноябрю, 4,7% год к году), а это будет толкать инфляцию вверх, вплоть до 7% в первые месяцы 2022 года, прогнозирует Найтли.

Протоколы декабрьского заседания ФРС, опубликованные в четверг, показали, что голосующие члены комитета по открытым рынкам готовы действовать куда решительнее, чем ожидал рынок, и закладывают в свои проектировки три повышения ставки в 2022 году, столько же в 2023-м и еще два — в 2024-м.

Более того, Федрезерв рассматривает возможность уже в следующем году приступить к сокращению баланса, де-факто изымая «напечатанные» доллары из системы. По данным на 5 января, баланс американского ЦБ достиг 8,765 триллиона долларов, прибавив 4,6 триллиона с начала пандемии за счет операций по скупке активов в масштабах, которых история еще не видела.

С ноября ФРС сокращает темпы QE, заливая в рынок каждый месяц все меньше и меньше дополнительной долларовой ликвидности и, согласно действующему графику, полностью остановит «печатный станок» к марту.

Всего девять месяцев назад Федрезерв заявлял, что планирует держать процентную ставку на нуле вплоть до 2024 года, напоминает Найтли. Протоколы декабрьского заседания — это де-факто признание, что ФРС ошиблась в своих оценках инфляции, а также констатация того, что рынок труда США гораздо крепче, чем они предполагали, добавляет он.

Сдвиг ожиданий по ставке ФРС породил «шок» на долговом рынке, отмечают аналитики Nordea. Доходности 10-летних американских государственных облигаций с 1,51% в начале года подскочили до 1,79%, показав сильнейший рост с марта 2020 года.

Растущие ставки в долларах будут толкать вверх курс американской валюты на форексе, евро к доллару продолжит снижаться до тех пор, пока ЕЦБ не сменит настрой на «ястребиный», а это вряд ли произойдет раньше, чем в 2023 году, пишет Nordea.

Предыдущий раз ФРС останавливала «печатный станок» в 2014 году. На этом фоне индекс доллара пережил сильнейшее ралли с 1999 года, цены на сырье посыпались, а рынок нефти сложился втрое, ввергнув в хаос экономики петрократий от Венесуэлы до России.

Теперь же удар ФРС будет куда сильнее, предупреждает стратег Morgan Stanley Майк Уилсон. Во-первых, выход из QE состоится всего за 4,5 месяца, тогда как 7 лет назад процесс был растянут на 10 месяцев. Во-вторых, цены активов тогда не были настолько раздуты, как сейчас. В-третьих, в 2014 году экономика находилась на подъеме, а сейчас замедляется и может затормозить еще сильнее из-за новых волн пандемии.

«Переход ФРС к более агрессивному «тейперингу» представляет гораздо больший риск для цен активов, чем полагают инвесторы», — пишет Уилсон, добавляя, что коррекция на рынках может начаться уже в первом квартале.

Хедж-фонды уже готовятся к сценарию укрепления доллара: на последней неделе 2021 года они резко увеличили ставки на рост курса американской валюты. Чистая длинная позиция спекулянтов во фьючерсах и опционах на доллар достигла максимума с начала 2019 года.