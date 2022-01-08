Эндрю Гарфилд может снова стать Человеком-пауком

Актер Эндрю Гарфилд допустил собственное возвращение в кино в роли Человека-Паука. Всему виной астрономический успех нового фильма, в котором актер засветился наряду с еще одним легендарным «паучком» Тоби Магуайером.

«Питер-Спайдермен — это персонаж, для которого главное — служба высшему благу, он живет ради того, чтобы помогать людям. Это паренек из рабочего класса, из нью-йоркского района Квинс, он знает, что такое борьба и что такое утрата, так что он полон эмпатии», — поделился своей любовью к роли Гарфилд. Накануне звезда дал интервью для портала Variety.

По словам актера, возвращение к франшизе, во многом зависит от качества предлагаемого сценария. Если у Эндрю будет шанс полноценно воплотить Питера Паркера на экране, то он не исключает участия в новых блокбастерах.

Источник фото: Legion-Media