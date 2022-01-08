Диктатор Туркменистана поручил потушить «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер Дарваза, который в народе прозвали «Врата ада». Об этом сообщает Туркменское телевидение.

По словам туркменского лидера, «такое положение плохо влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалеку». Еще он посетовал, что теряется сырье, которое можно бы экспортировать.

«В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — отметил он.

Горящий газовый кратер расположен в Дашогузской области. Он горит с 1971 года, так как в этой местности наблюдается большое скопление природного газа.