Блинкен: Россия все еще может выбрать дипломатическое решение по поводу Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу, что Россия все еще может выбрать дипломатическое решение в отношении Украины на переговорах, которые пройдут на следующей неделе в Европе, но предупредил, что Соединенные Штаты не будут «отвлекаться» на требования Москвы.

«Мы готовы решительно ответить на дальнейшую российскую агрессию. Но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия сделает такой выбор», — сказал Блинкен, выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте накануне двусторонних американо-российских переговоров, которые пройдут в понедельник в Женеве.

Блинкен сказал, что Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной, «морочит голову» всему миру, предъявляя свои требования в отношении вопросов, связанных с европейской безопасностью.

«Никто не удивится, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет, что это было уловкой, будет уже слишком поздно», – сказал Блинкен.

Россия предложила провести переговоры после того, как Москва выдвинула в отношении США и НАТО требования, включающие в себя гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, и что в состав альянса не будут включены Украина и другие бывшие советские республики.

«Я думаю, что это, безусловно, часть сценария — составить список абсолютно бесполезных требований, а затем заявить, что другая сторона не проявляет интереса, и потом использовать это в качестве оправдания для агрессивных действий, – сказал Блинкен. — Но в том-то и дело, что в России хорошо знают, какие предложения заранее обречены на провал

Блинкен сказал, что в центре внимания во время переговоров будет «агрессия России в отношении Украины».

«Мы не будем отвлекаться от этого вопроса. Потому что то, что происходит в Украине, касается не только Украины, это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и часто незаконного поведения Москвы, пытающейся создать сферу влияния, охватывающего страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза», — сказал Блинкен.