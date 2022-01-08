Блинкен о ситуации в Казахстане: Если в твоем доме оказались русские, их сложно заставить уйти

Власти США обеспокоены событиями в Казахстане, однако считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая перед журналистами, Блинкен отметил, что США «предупредили власти Казахстана, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих».

Он также призвал к поиску мирного разрешения ситуации и отметил, что обращение властей Казахстана в ОДКБ «вызывает вопросы». По оценкам Вашингтона, у республики достаточно ресурсов для самостоятельного разрешения ситуации, поэтому «неясно, почему им понадобилась внешняя помощь».

«Один урок из прошлой истории: если в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — добавил Блинкен.

Напомним, протесты в Казахстане начались после Нового года из-за повышения цен на сжиженный газ. Правительство ушло в отставку, при этом Совет коллективной безопасности ОДКБ решил начать интервенцию в Казахстан по просьбе президента республики.