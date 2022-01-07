Великобритания пригрозила Москве серьезными санкциями в случае вторжения в Украину

Великобритания предупредила Москву, что работает с западными партнерами над серьезными санкциями против финансового сектора России на случай вторжения в Украину.

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, и хотя Москва заявляет, что не планирует вторгаться в соседнюю страну, президент Владимир Путин потребовал юридически обязывающих гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

«Мы не примиримся с кампанией по дестабилизации соседних демократических стран, которую ведет Россия, – заявила парламенту министр иностранных дел Лиз Трасс. – Она ложно позиционирует Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию».

«В качестве агрессора здесь выступает Россия, – добавила Трасс. – Альянс НАТО всегда был оборонительным».

Трасс заявила, что любое вторжение российских сил в Украину повлечет за собой «масштабные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».

«Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая высокоэффективные меры против российского финансового сектора и частных лиц», – сказала Трасс.