В Казахстан прибыли воздушно-десантные подразделения из РФ для зачистки протестующих

В крупнейшем городе Казахстана, Алматы, не прекращается насилие. Тем временем в страну прибыли российские воздушно-десантные подразделения.

Полиция Алматы сообщила, что в ночь на четверг в городе были убиты десятки участников протестов.

Издание orda.kz сообщает со ссылкой на МВД Казахстана, что по всей стране к вечеру четверга были задержаны 2298 участников протестов и беспорядков. Сообщается также, что в столкновениях погибло не менее 18 сотрудников сил безопасности, двое из которых были найдены обезглавленными. МВД также сообщает о 748 раненых среди сотрудников силовых структур.

В ходе протестов в Алматы были подожжены президентская резиденция и здание мэрии.

Военные восстановили контроль над главным аэропортом, который ранее был захвачен митингующими. Однако в четверг вечером возобновились столкновения на главной площади Алматы, которую в течение дня поочередно занимали то войска, то протестующие.

Корреспонденты агентства Reuters сообщают, что слышали взрывы и стрельбу. Агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщило, что в ходе перестрелки были убитые и раненые. С наступлением темноты стрельба снова прекратилась.

Президент Касым-Жомарт Токаев возложил вину за беспорядки на террористов, прошедших подготовку за границей.

В среду вечером он обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о силовой поддержке. В страну уже прибыли подразделения Воздушно-десантных войск РФ.

Западные страны призывают к спокойствию и мирному урегулированию. Китай назвал события внутренним делом Казахстана.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в четверг, что военное вмешательство России в Казахстане навевает «воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

Боррель выразил «большую озабоченность» и добавил: «Права и безопасность гражданского населения должны быть гарантированы… ЕС готов оказать поддержку в урегулировании этого кризиса».

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен побеседовал со своим казахстанским коллегой о режиме чрезвычайного положения, который действует на всей территории Казахстана.

Согласно заявлению ведомства, госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают конституционные институты Казахстана и свободу СМИ, и призвал к мирному урегулированию кризиса и соблюдению прав граждан.

Госсекретарь также подчеркнул важность содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на агрессию со стороны России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с Токаевым, выразив солидарность с Казахстаном, сообщает пресс-служба турецкой администрации.

Как сообщается в официальном заявлении офиса президента Турции, Эрдоган сказал Токаеву, что Турция внимательно следит за развитием событий, и выразил надежду на скорейшее снижение напряженности и формирование нового правительства. Эрдоган также заверил, что при необходимости Анкара предложит Казахстану «все формы технической информации и опыта».