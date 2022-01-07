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Умер знаменитый Сидни Пуатье, первый чернокожий обладатель «Оскара»

Сидни Пуатье

В в Майами в возрасте 94 лет скончался Сидни Пуатье, первый в истории актер-афроамериканец, получивший «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Свой «Оскар» Пуатье получил в 1963 году за роль в фильме «Полевые лилии». В этом фильме он сыграл чернокожего главного героя середины века, взаимодействовавшего с религиозной Америкой, еще не забывшей законы о сегрегации. У Пуатье было двойное гражданство Багамских островов и США.

Первая номинация Пуатье на премию американской киноакадемии была еще раньше, в 1958 году, за фильм «Не склонившие головы».

Пуатье традиционно играл роли чернокожих героев в фильмах о расовой сегрегации в 1960-х, например, в «Клочке синевы» режиссера Гордона Ралфа, или «Угадай, кто придет к обеду?» (1967), где белая девушка представляет консервативным американским родителям своего чернокожего партнера.

 

Сидни Пуатье
Одной из лучших ролей Пуатье считается роль убитого чернокожего джентльмена в фильме «Душной южной ночью»

После завершения актерской карьеры Пуатье стал режиссером. Он снял девять фильмов, начав в 70-е, в основном это фильмы комедийного жанра.

7 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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