Disney снова стала самой кассовой киностудией по итогам года Холли Берри озадачила заявлением, что не выходила замуж » Умер Питер Богданович, режиссёр «Бумажной луны» и «Последнего киносеанса» Известный режиссер Питер Богданович скончался в своём доме в Лос-Анджелесе, рассказала его дочь Антония. Богданович был одним из самых заметных режиссёров Нового Голливуда и прославился такими фильмами, как «Последний киносеанс», «В чём дело, Док?», «Бумажная луна». Его номинировали на премию «Оскар» за «Последний киносеанс», а за фильм «Маска» — на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Он также написал несколько книг о кино, в том числе об Альфреде Хичкоке, Говарде Хоуксе, Фрице Ланге, и сыграл в нескольких фильмах и сериалах. Богданович исполнил, например, эпизодическую роль в «Сопрано» и снялся в киноленте «Другая сторона ветра», над которой работал его друг Орсон Уэллс.