Ученые открыли причину синдрома Дауна

Появление лишней копии 21-й хромосомы резко ускоряет старение будущих нервных клеток на первых стадиях развития зародыша. Это может объяснять, почему у людей с синдромом Дауна задерживается умственное развитие. Результаты исследования опубликовал научный журнал Cell Stem Cell.

«Аномалии в жизнедеятельности будущих нейронов, о которых мы узнали в ходе исследования, по своей сути очень похожи на то, что происходит с человеческими клетками при их старении. Это указывает, что причиной многих нейрофизиологических отклонений, характерных для носителей синдрома Дауна, может быть ускоренное старение нейронов в развивающемся мозге зародыша», — рассказал один из авторов исследования, доцент Массачусетского технологического института Хиру Мехарена.

Мехарена и его коллеги проверили, что произойдет, если сенолитиками удалить «состарившиеся» эмбриональные клетки. Эта процедура нормализовала развитие культур заготовок нейронов и ликвидировала многие аномалии в их жизнедеятельности, в том числе необычный характер их миграций.

Нечто похожее, по мнению ученых, можно осуществить и внутри зародышей с лишней копией 21-й хромосомы. Гипотетически это должно защитить будущих детей от нарушений в работе их нервной системы. Ученые надеются, что смогут проверить эту гипотезу в дальнейших опытах на животных и найдут безопасный способ осуществить подобную процедуру на практике.