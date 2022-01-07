Токаев разрешил силовикам стрелять на поражение без предупреждения по демонстрантам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступил с обращением к гражданам страны, в котором заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», – заявил Токаев.

Кроме того, он поблагодарил президента России Владимира Путина за «оперативное решение по привлечению сил ОДКБ».

«Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», – сказал президент Казахстана.