Россия и союзники по ОДКБ оккупируют Казахстан

Европейский союз в четверг призвал Россию уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в страну российских воздушно-десантных подразделений для подавления беспорядков.

Европейская комиссия также призвала все стороны проявлять сдержанность.

«Насилие должно быть остановлено. Мы также призываем все стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Разумеется, Евросоюз готов и желает поддержать диалог в стране», – заявил представитель ЕС.

Ранее в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач в Казахстане. В качестве миротворцев Россия направила подразделения Воздушно-десантных войск.

В среду вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке для решения конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации, заявил, что было принято решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Правда, относительно позиции соседнего Кыргызстана в четверг поступали противоречивые сведения. Вначале появилась информация, что национальные вооруженные силы этой страны будут задействованы в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане с разрешения парламента, однако взаимодействовать с протестующими, в том числе разгонять их, они гарантировано не будут. Однако затем некоторые новостные ленты (в частности, avia.pro) распространили следующее сообщение: «Власти Киргизии приняли решение отменить ранее принятое решение о вводе своих войск в Казахстан для подавления протестов на территории этой страны. Решение на этот счёт было принято лично президентом Киргизии, который распорядился лишь усилить присутствие войск на границе с Казахстаном для недопущения провокаций на границе двух стран».

Далее авторы данного сообщения приходят к выводу: «ситуация указывает на тот факт, что в отношениях между странами ОДКБ начинают возникать некоторые сложности».

Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования.

Всего три дня назад требования протестующих были исключительно экономическими, а сейчас они приобретают ярко выраженный социально-политических характер.

К сожалению, не обошлось без жертв, причем с обеих сторон. Между тем, еще накануне в Кремле считали, что Казахстан может сам решить свои внутренние проблемы.

Ранее, уступив требованиям протестующих, Токаев отправил в отставку правительство и отстранил Нурсултана Назарбаева от должности председателя Совета безопасности республики.

Но не смотря на все эти меры, обстановка в стране не успокоилась. По сообщения СМИ, накануне в Казахстане задержаны уже более 200 человек, а ранено свыше 500.

Виктор Ковтуновский (Алматы): «Лично я и многие другие казахстанцы в эту лабуду не верим»

В Казахстане с перебоями работает не только интернет, но и мобильная связь, причём, проблемы испытывают даже те абоненты, номера которых имеют российский международный код.

Корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось дозвониться до аналитика фонда «Гражданское общество» Виктора Ковтуновского, который находится в Алматы. «Единственное доступное нам средство массовой информации – это аналоговое телевидение, как раньше, через антенну. Но и оно работает неудовлетворительно, поскольку информация (поступает) отрывочная, разрозненная и неупорядоченная. И пока составить какую-то целостную картину невозможно», – обрисовал ситуацию казахстанский эксперт.

По поводу ведение войск стран Организации договора о коллективной безопасности, к которой обратился за помощью действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Виктор Ковтуновский засвидетельствовал, что бегущей строкой на одном из телеканалов было сообщено, что первое подразделение сил ОДКБ прибыло в аэропорт Алматы. «Другой информации нет, город сейчас пустой, нет ни признаков присутствия власти, ни мародёров. По крайней мере, в том районе центра города, где я живу», – отметил он.

Виктор Ковтуновский полагает, что значительная часть населения страны отнесётся весьма отрицательно к присутствию в Казахстане войск ОДКБ. «Но в данном случае алматинцы видят полную беспомощность властей в наведении порядка, и они готовы принять любую помощь просто ради того, чтобы почувствовать себя в безопасности. У нас работают только маленькие магазинчики, причём в них нет никакой доставки. С полок всё сметено, у некоторых людей даже нет денег для того, чтобы расплачиваться, потому что банки не работают, карточки не работают, а наличкой многие перестали пользоваться. И ситуация очень скоро может обернуться гуманитарной катастрофой, если в ближайшие дни не навести порядка», – опасается собеседник «Голоса Америки».

Аналитик фонда «Гражданское общество» считает, что жители крупнейшего казахстанского города будут рады любой помощи, но при этом отнесётся с неодобрение к тому, что порядок будет наведён силами иностранных военных.

А по поводу заявлений Токаева, что протесты в Казахстане, якобы, инспирированы странами Запада, Виктор Ковтуновский просто разводит руками: «Что касается фраз о некой внешней террористической угрозе, и что каким-то образом в Алматы оказались обученные за рубежом профессиональные террористы – это просто удивительно. И мне кажется, что это выглядит больше, как оправдание собственного бессилия и повод для того, чтобы пригласить вооружённые силы других государств для наведения порядка. Лично я и многие другие казахстанцы в эту лабуду не верим. Потому что на улицах и в кадрах репортажей с места событий мы видим, что это – наши граждане, жители Алматы и бедных окраин», – свидетельствует казахстанский эксперт.

Борис Кагарлицкий: «Высшая власть могла полностью не получать всю объективную информацию…»

Казахстан выделился в один из авторитарных режимов, который просто не пропускал никакие сигналы о том, что реально происходит в стране, считает Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Более того, как ему представляется, режим был настолько жестко структурированным, что не допускал необходимых сигналов даже до представителей высшего руководства.

«Высшая власть могла не получать объективную информацию о том, что на самом деле происходило в обществе, – предположил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Я уж не говорю о внутренних делах соседнего государства. Так что режим оказался жертвой своей собственной политики, с одной стороны. А с другой стороны, есть объективные социально-политические процессы, которые проходят во всех постсоветских странах, с большим или меньшим драматизмом».

Прежде всего это связано с экономикой, полностью ориентированной на экспорт сырья, которая крайне уязвима и зависима от мировой экономики, пояснил социолог. «К тому же она периферийная, выражаясь по-современному, и еще построена таким образом, что олигархия присваивает большую часть ресурсов и делится потом крохами с местным населением. Но в условиях, когда мировая экономика не стабильна, когда нынешний неолиберальный капитализм испытывает трудности, получается, что олигархи просто не решают возложенных на них обязанностях. С барского плеча поделиться с народом становиться уже затруднительнее».

А когда все стало не стабильно, есть сомнения в верности войск, понятно, что у народа появляется потребность накапливать определенные ресурсы, рассуждает Борис Кагарлицкий: «И понятно, что основной массе народа перестало доставаться что-либо кроме жалких крох. Как результат, мы уже видим на протяжении много лет, что ситуация только ухудшается. Главное, когда при всем понимании, что есть чудовищное неравенство в обществе, а с тобой еще и перестают делиться, все социальные противоречия обостряются до крайней степени».

Вот мы и имеем то, что имеем, констатировал он. А что касается возможности использования ОДКБ, то она вообще не предназначена для интервенций, тем более для подавления народных восстаний, убежден социолог. «ОДБК должна оказывать помощь входящим в неё странам, на которые произведено внешнее нападение. Это как раз в уставе ОДКБ записано. А в данном случаемы мы не имеем вообще никаких доказательств нападения на Казахстан, их даже не придумали, не сфальсифицировали. По сути дела, под давлением Казахстана Россию толкают в гражданскую войну, что ей ни с какой стороны не нужно», – убеждён директор Института глобализации и социальных движений.

Форум свободной России: «Можно констатировать, что ОДКБ превратился в аналог Варшавского договора»

Накануне заявление под названием «Руки прочь от Казахстана!» было принято Форумом Свободной России. Авторы документа напоминают, что недавно ФСР осудил сговор режимов Путина и Лукашенко и выразил поддержку белорусскому народу, ставшему жертвой этого сговора.

«5 января 2022 года солидарность постсоветских диктаторов вышла на невиданный ранее уровень – фактически свергнутый казахстанским народом режим Назарбаева-Токаева обратился с официальной просьбой к ОДКБ ввести в его страну войска для подавления стихийной народной революции. И эта просьба была незамедлительно удовлетворена его «коллегами»».

«Таким образом, – продолжают авторы обращения, – можно констатировать, что в 2022 году ОДКБ превратился в аналог Варшавского договора, под эгидой которого советские войска вводились для кровавого подавления народных выступлений в Венгрию и Чехословакию».

Форум свободной России призвал российских военнослужащих не проливать кровь граждан соседней страны и заверил народ Казахстана «в своей полной моральной поддержке его освободительной борьбы».

Документ заканчивается словами: «Руки прочь от Казахстана! Долой режимы Путина, Лукашенко и Токаева!».