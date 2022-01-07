Российская подлодка врезалась гидролокатор британского военного корабля — СМИ

Российская подводная лодка, за которой следил британский военный корабль, патрулировавший воды Северной Атлантики более года назад, задела его гидролокатор, сообщает Министерство обороны Великобритании.

«В конце 2020 года российская подводная лодка, отслеживаемая судном Northumberland, вступила в контакт с его гидроакустической станцией с буксируемой антенной системой», – заявил в четверг официальный представитель Минобороны Великобритании.

«Королевский флот регулярно отслеживает иностранные корабли и подводные лодки, чтобы обеспечить защиту Соединенного Королевства», – говорится в заявлении.

Гидролокатор с буксируемой антенной системой представляет собой датчик, развертываемый с корабля при помощи троса.

По данным Королевского военно-морского флота Великобритании, в 2020 году фрегат Northumberland выполнял «важную миссию по защите британских вод и средств ядерного сдерживания».