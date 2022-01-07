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«Признание Крыма, русская автономия и военные базы на территории» — Кремль поставил условия Казахстану

Кремль поставил ряд условий властям Казахстана перед направлением в страну войск миротворческой миссии стран-участниц ОДКБ. Об этом, как передает «МК», сообщает связанная с Эрдоганом и правящей партией Турции исламско-консервативная газета «Yeni Akit».

Согласно этим данным, Москва настаивает на том, чтобы правительство Казахстана официально признало Крым территорией РФ, вернуло русскому языку статус второго государственного, решило вопрос о размещении российских военных баз на территории Казахстана и предоставлении автономии для русского населения республики.

Интересно, что ранее главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян озвучила схожие требования к Казахстану в своем Telegram-канале.

7 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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