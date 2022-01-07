Принц Чарльз публично похвалил Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году сложили с себя обязанности членов королевской семьи, переехав жить из Великобритании в солнечную Калифорнию. Опальный герцог ушел не молча — он обвинил принца Чарльза в плохом воспитании и плохом отношении к принцессе Диане.

Слова Гарри сильно задели чувства отца, а потому о сыне Чарльз не говорило долгое время. Сын Елизаветы II опубликовал эссе, в котором затронул острые вопросы климатических проблем.

В текст неожиданно вкрались теплые слова о принце Гарри.