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Принц Чарльз публично похвалил Гарри

Шаг к примирению: Принц Чарльз публично похвалил Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году сложили с себя обязанности членов королевской семьи, переехав жить из Великобритании в солнечную Калифорнию. Опальный герцог ушел не молча — он обвинил принца Чарльза в плохом воспитании и плохом отношении к принцессе Диане.

Слова Гарри сильно задели чувства отца, а потому о сыне Чарльз не говорило долгое время. Сын Елизаветы II опубликовал эссе, в котором затронул острые вопросы климатических проблем.

В текст неожиданно вкрались теплые слова о принце Гарри.

«Как отец я горжусь тем, что мои сыновья осознали эту угрозу. А мой младший сын Гарри всегда страстно подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность», — цитирует Чарльза NewsWeek

7 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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