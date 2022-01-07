Представилися СБУ й заявили в Україні побили активістів із Казахстану

Про це у Facebook написала очільниця Фонду «Відкритий діалог» Людмила Козловська.

За її словами, 6 січня в Києві невідомі, одягнені в цивільний одяг, побили Заманбека Тлеулієва поблизу його дому.

Чоловік записав відео, на якому видно його вибиті зуби й людей з масками на обличчях.

«Ці люди не показують документів, не представляються, прийшли у цивільному», — пояснив він.

Людмила Козловська заявила, що до іншого активіста, Елдоса Насипбекова прийшли співробітники СБУ.

На відео людина в цивільному одязі показує документи працівника СБУ й заявляє, що «прийшла поспілкуватися».

Коли чоловік пояснює, що хвилюється за власну безпеку, у нього питають: «Що ти поводишся, як дівчинка?».

Як повідомляє Громадське, СБУ провели перевірку та поспілкувалися з деякими громадянами Казахстану через ситуацію в їхній країні.

«Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам. Тобто, проводиться звичайна робота в межах чинного законодавства та функціональних обов’язків служби», — зазначили в СБУ.

Також у відомстві додали, що їхні співробітники були коректними й не заважали проводити відеозйомку.

«Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства. Спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск з боку СБУ, не мають нічого спільного з реальним станом справ», — повідомили у спецслужбі.

За словами співробітників СБУ, громадян Казахстану не затримували, але через незаконне перебування на території України підготували матеріали для Державної міграційної служби.