Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет без трансляции Финальный эпизод «И просто так» покажут без мистера Бига » На центральной площади Алма-Аты опять началась перестрелка с протестующими Интенсивная перестрелка началась в Алма-Ате. По информации агентства, перестрелки возобновились на площади Республики, центральной площади бывшей столицы. Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.