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Известный казахстанский общественник назвал ввод войск ОДКБ в страну — оккупацией

Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Маруглан Сейсембай назвал обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ большой политической ошибкой.

«Это приведет к состоянию отсутствия контроля. Хоть дисциплина и установлена таким образом, казахский народ никогда не простит вам за то, что вы отдали суверенитет нашей страны России. В борьбу включатся люди, которые не участвовали в политических протестах, потому что тема не политика, а тема сейчас переходит на вопрос независимости и суверенитета», — пишет Сейсембай в Facebook.

7 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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