В Казахстан прибыли воздушно-десантные подразделения из РФ для зачистки протестующих Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото сына от Стетхема » Известный казахстанский общественник назвал ввод войск ОДКБ в страну — оккупацией Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Маруглан Сейсембай назвал обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ большой политической ошибкой. «Это приведет к состоянию отсутствия контроля. Хоть дисциплина и установлена таким образом, казахский народ никогда не простит вам за то, что вы отдали суверенитет нашей страны России. В борьбу включатся люди, которые не участвовали в политических протестах, потому что тема не политика, а тема сейчас переходит на вопрос независимости и суверенитета», — пишет Сейсембай в Facebook.