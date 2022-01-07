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Disney снова стала самой кассовой киностудией по итогам года

Disney снова стала самой кассовой киностудией по итогам года

Компания Уолта Диснея в очередной раз возглавила ТОП самых успешных голливудских киностудий по итогам ушедшего года.

Суммарная касса всех диснеевских проектов, выпущенных в 2021 году, составила 2,9 миллиарда долларов. На втором месте благодаря ажиотажу вокруг фильма «Человек-паук: Нет пути домой» оказалась студия Sony с результатом 2,4 миллиарда долларов. Замкнула тройку лидеров Universal, заработавшая 714 миллионов долларов.

Warner же неожиданно очутилась за бортом (662 миллиона долларов). Эксперты считают, что столь скромный итог — результат гибридной прокатной схемы, ведь все блокбастеры студии в прошлом году из-за пандемии были выпущены в кинотеатрах и онлайн одновременно.

7 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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